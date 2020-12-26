НАБУ открыло дело против Венедиктовой из-за вмешательства в дело Татарова

НАБУ открыло дело из-за возможного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело о возможном взяточничестве заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук, передает "Громадське".

По его словам, 3 декабря в ЕРДР была внесена информация о производстве "о вмешательстве в работу правоохранительных органов".

Напомним, 1 декабря, перед тем как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении, Венедиктова решила изменить группу прокуроров по делу Татарова.

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Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело и о подозрении заместителю главы ОП сообщили уже 18 декабря.

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Напомним, ранее Татаров написал заявление на временное приостановление своих полномочий на должности заместителя главы Офиса президента, пока идет расследование уголовного производства, в котором он фигурирует.

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