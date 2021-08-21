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НАБУ задержало члена Комиссии по азартным играм – требовал взятку за открытие игорных заведений

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
21 августа, 13:14
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По версии следствия чиновник требовал 90 тысяч долларов
Для его разоблачения были привлечены детективы "под прикрытием" / Фото: пресс-служба НАБУ
Для его разоблачения были привлечены детективы "под прикрытием" / Фото: пресс-служба НАБУ

В субботу, 21 августа, задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, его уличили в получении неправомерной выгоды в сумме 90 тысяч долларов.

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Об этом сообщает журналист Олег Новиков.

"По моим данным, говорится о Евгении Гетьмане. На момент задержания он выполнял обязанности председателя КРАИЛ. По некоторым данным, Гетман еще и работник Службы безопасности Украины", – написал он.

По версии следствия чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

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"Для его разоблачения были привлечены детективы "под прикрытием". Вероятно есть и другие участники, причастные к вымогательству и получении неправомерной выгоды за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса. Следственные действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Азартные игры в Украине

До 2020 года все азартные игры – как оффлайн, так и онлайн – были вне закона. Поэтому, казино долгое время работали в тени, ведь часто азартные игры проводились под видом мгновенных лотерей.

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Однако теперь онлайн-казино, букмекерские пункты, в том числе и в Интернете, залы игровых автоматов и онлайн-покер могут работать легально. Однако владельцам нужно будет купить лицензию на 5 лет, чтобы ее получить нужно оплатить лицензионный платеж – его стоимость колеблется в пределах от 23,6 млн грн для онлайн-покера до 283,4 млн грн для физического казино в Киеве. Дополнительно казино обязаны платить ежегодный взнос: 826,5 тыс грн – за стол с рулеткой, 425 тыс грн – за стол без рулетки, 28,3 тыс грн – за игровой автомат.

Ранее мы сообщали, что:

  • 13 августа, в аэропорту "Киев" правоохранители задержали руководителя ГПЗКУ и владельца нескольких частных обществ. Нацполиция разоблачила факты масштабного злоупотребления должностных лиц "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Сумма ущерба составляет более 57 млн долларов США.
  • в конце осени дело по поставкам военной техники низкого качества в Вооруженные Силы Украины руководящими лицами Министерства обороны Украины может быть передано в суд. Одновременно продолжается расследование по поводу хищения бюджетных средств на контрактах Минобороны с "Заводом" Кузница на Рыбацком" и подразделениями ПАО "Богдан Моторс".
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