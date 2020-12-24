НАБУ заявило о "беспрецедентном вмешательстве" в деле Татарова

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о "беспрецедентном вмешательстве" прокуратуры в свою работу.

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Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба НАБУ.

Там утверждают, что сегодня около полуночи дело в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова было передано из НАБУ в СБУ без ведома антикоррупционных органов.

"Закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования. Таким образом Офис Генпрокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса", – сказано в сообщении.

Отмечается, что НАБУ имеет доказательства того, что замглавы ОП, а в прошлом – чиновник госкомпании "УкрБуд" – причастен к даче взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу "квартир Нацгвардии".

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Напомним, ранее Татаров написал заявление на временное приостановление своих полномочий на должности заместителя главы Офиса президента, пока идет расследование уголовного производства, в котором он фигурирует.

Также мы писали, что замглавы ОП без приглашения пришел в НАБУ. Он заявил, что дело против него сфальсифицировано.

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