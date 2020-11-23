Начальник Патрульной полиции на себе испытал электрошокер: видео

Примечательно, что каждый полицейский должен будет на себе испытать разряд

В Украине полиции хотят расширить права на использование электрошокеров и правоохранители уже полным ходом тестируют "электрические пистолеты". Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков лично на себе испытал электрошокер.

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Соответствующее видео опубликовал в Facebook заместитель главы патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Устройство TASER X2 можно применять как дистанционно, так и контактно. Он имеет фонарик, двойной лазерный прицел, предохранитель, дисплей, часы с батареей и систему журнала, которая регистрирует все события и импульсы. Данные из него можно загрузить через USB к компьютеру и проследить все случаи его применения.

"Каждый, кто будет вооружен электрошокером, сначала пройдет специальное обучение, а также обязательно испытает его действие на себе. Это поможет патрульным лучше понять его действие на практике, а также почувствовать то, что будет чувствовать лицо, в отношении которого он его планирует применять", – сказал Евгений Жуков.

Видео: Патрульная полиция Киева

Белошицкий в свою очередь объяснил, что электрошокеры полицейские имеют право применять для отражения нападения на самого правоохранителя, другое лицо или объект, находящийся под охраной; для отражения нападения животного. А еще в Верховной Раде лежит законопроект, которым предлагается разрешить применять электрошокеры в таких случаях:

если человек совершил административное или уголовное правонарушение и оказывает физическое сопротивление полиции;

если человек совершил тяжелое преступление и пытается сбежать;

если оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;

против вооруженных, которые угрожают жизни других людей.

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Напомним, недавно Кабмин одобрил соответствующий законопроект и передал в Верховную Раду. Тем временем журналисты сайта "Сегодня" разыскали инструктора МВС Александра Милюкова, который проводил для силовиков спецкурс обучения, и пообщались с юристами о законности применения этого спецсредства. Читайте об этом подробней в нашей статье "Электрошокеры для полиции. Что испытывает человек после удара в 1,5 тысячи вольт".

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