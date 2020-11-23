Начальник Патрульной полиции на себе испытал электрошокер: видео

В Украине полиции хотят расширить права на использование электрошокеров и правоохранители уже полным ходом тестируют "электрические пистолеты". Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков лично на себе испытал электрошокер.
Соответствующее видео опубликовал в Facebook заместитель главы патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Устройство TASER X2 можно применять как дистанционно, так и контактно. Он имеет фонарик, двойной лазерный прицел, предохранитель, дисплей, часы с батареей и систему журнала, которая регистрирует все события и импульсы. Данные из него можно загрузить через USB к компьютеру и проследить все случаи его применения.
"Каждый, кто будет вооружен электрошокером, сначала пройдет специальное обучение, а также обязательно испытает его действие на себе. Это поможет патрульным лучше понять его действие на практике, а также почувствовать то, что будет чувствовать лицо, в отношении которого он его планирует применять", – сказал Евгений Жуков.
Белошицкий в свою очередь объяснил, что электрошокеры полицейские имеют право применять для отражения нападения на самого правоохранителя, другое лицо или объект, находящийся под охраной; для отражения нападения животного. А еще в Верховной Раде лежит законопроект, которым предлагается разрешить применять электрошокеры в таких случаях:
- если человек совершил административное или уголовное правонарушение и оказывает физическое сопротивление полиции;
- если человек совершил тяжелое преступление и пытается сбежать;
- если оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;
- против вооруженных, которые угрожают жизни других людей.
Напомним, недавно Кабмин одобрил соответствующий законопроект и передал в Верховную Раду. Тем временем журналисты сайта "Сегодня" разыскали инструктора МВС Александра Милюкова, который проводил для силовиков спецкурс обучения, и пообщались с юристами о законности применения этого спецсредства. Читайте об этом подробней в нашей статье "Электрошокеры для полиции. Что испытывает человек после удара в 1,5 тысячи вольт".
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