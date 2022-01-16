Начало конца? В Украине ввели языковые нормы для печатных СМИ – что будет с прессой

С сегодняшнего дня все печатные СМИ должны перейти на украинский язык. Мы узнали, как это правило повлияет на прессу и ждать ли закрытия СМИ

Что будет с печатными СМИ в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

С 16 января в Украине вступает в силу новая норма о печатной прессе. С этого дня печатные СМИ издаются на украинском языке. Использование другого языка возможно при условии, что один тираж газеты или журнала будут выпускать и на иностранном языке, и на государственном.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка.

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"Надеюсь, что каких-то сюрпризов не будет и все будут неукоснительно соблюдать закон, и, самое главное, обеспечивать право граждан на получение информации и услуг на государственном языке", – подчеркнул языковой омбудсмен Тарас Кремень.

По данным Секретариата, общенациональных и региональных изданий, издававшихся в 2021 году на негосударственном языке и без украиноязычной версии насчитывалось столько:

217 газет;

107 наименований журналов.

В каком случае СМИ разрешат тираж на иностранном языке?

В Секретариате омбудсмена также уточнили, что распространение печатных СМИ на негосударственном языке по подписке допускается при таких условиях:

Если можно выписать такое же издание на украинском языке.

В каждой точке распространения не менее 50% тиража издания должно быть на украинском языке.

Новые правила – начало конца?

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко рассказал "Сегодня", что они приветствуют методы, направленные на постепенную украинизацию информационной сферы.

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"Приветствуем, что требования поэтапны. Согласно новому закону, если, например, всеукраинский журнал издавался на русском языке, то с 16 января он должен иметь и украиноязычную версию. Делается это для того, чтобы читатель мог выбрать. Для местных, локальных газет есть отсрочка – до июля 2024 года", – сказал он.

По словам Томиленко, сейчас ключевая проблема для всех печатных СМИ – это выживание. Сегодня печатные СМИ – в стагнации из-за большого экономического кризиса, карантина и эпидемии. В результате снизились объемы рекламы, плюс шоковая реформа почтовой отрасли.

Почему "умирают" печатные СМИ?

Томиленко подчеркнул, что стагнация печатных СМИ происходит не из-за развития диджитал-сферы. Национальные медиа действительно проигрывают онлайн-медиа, но есть множество территорий, где нет нормального ни интернет-покрытия, ни мобильной связи.

"Также там нет нормального покрытия для трансляции украинских каналов. В таком случае, печатные СМИ – хорошая возможность для большой части населения получать проверенную информацию. Если не будет газеты – не будет и доступа к местной информации. Ключевая идея у нас, в НСЖУ, это то, что законодатели, кроме языкового вопроса, должны работать над вопросом выживания сферы СМИ", – сказал эксперт.

К этому в НСЖУ добавляют, что печатной прессе можно помочь издавать украиноязычную версию, предоставляя гранты.

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Что будет с журналами кроссвордов

"Газета кроссвордов – это то же печатное СМИ. У нее есть такие признаки, как периодичность. Поэтому каждый, кто издает такое общенациональное либо региональное СМИ на русском языке, должен будет издавать и украиноязычную версию. Но это пока не касается локальных, местных СМИ", – говорит Сергей Томиленко.

Чего ждать прессе?

Издатель, член Ассоциации независимых региональных издателей Геннадий Чабанов, говорит, что перспективы не радужные. По его словам, у местной прессы есть 2 года и 6 месяцев, до июля 2024 года. Вопрос больше касается национальной и региональной прессы.

"Например, у нас есть издания, которые коммерчески выгодно выпускать на русском и украинском языках. Часть областей не читают прессу на русском – Львовская, Тернопольская, Ровенская и т.д. Газете "На пенсии" 16 лет, из них 8 мы издаем параллельные выпуски. 35% – на украинском, 65% – на русском. Но у нас есть еще газета на местный одесский выпуск газеты "На пенсии". Она выходит на русском языке. В Одессе у нас большой тираж. Готовы ли жители Одесской области читать на украинском языке? Это будет видно по первым продажам. Если тиражи будут только на украинском, то произойдет падение однозначно", – сказал он.

Издатели начнут закрывать СМИ?

По словам Чабанова, не исключено, что многие издатели задумаются о закрытии своих СМИ.

"Это уже реально происходит. Например, у нас было 5 изданий. Одно из них, "Одесского дачника", мы закрыли. Мы поняли, что его экономически невыгодно делить на два тиража", – уточнил он.

По его словам, основная проблема для издателей теперь – одинаковое количество экземпляров СМИ на русском и украинском языках.

"Это не очень реалистично выполнить", – говорит Геннадий Чабанов.

Он предполагает, что часть аудитории из-за нововведений либо станут читать Telegram-каналы, либо через спутниковые каналы будут смотреть "вражеские каналы".