Над Киевом сбили вражеский самолет – едва не снес дом (фото)

Над Осокорками в Киеве сбили вражеский самолет Су-27. Пилот катапультировался и погиб.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram-канале.
Как сообщает заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов, самолет оккупантов упал на жилой дом. О жертвах и пострадавших среди гражданского населения не сообщают.
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Потери врага
Оккупанты продолжают нести разгромные потери, пытаясь захватить украинские земли, сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.03 (включительно) ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 тысяч человек,
- танков ‒ 317,
- ББМ – 1070,
- артиллерийских систем –120,
- РСЗО – 56,
- средств ПВО – 28,
- самолетов – 49,
- вертолетов – 81,
- автомобильной техники – 482,
- кораблей/катеров – 3,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Ранее мы сообщали, что в Одессе сбит российский самолет.
Также напомним, работник "Укрпочты" сбил российский Су-35 за десятки миллионов долларов.