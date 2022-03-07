Над Киевской областью пролетели крылатые ракеты: видео

В сети появились видео, на которых видно, что над населенными пунктами Киевской области летят крылатые ракеты.
Так, видео с одной ракетой опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. В подписи указано, что ракета летит над Белой Церковью.
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Еще одна запись опубликована в телеграм-канале "Инсайдер Украина". "Четвертая ракета пошла. Киевская область... Пятая п**дует", говорит человек, снимающий видео. Указано, что это происходит над Васильковом в сторону Чернигова.
Еще на одном видео над Жуковцами говорится, что пролетело 6 ракет в сторону Василькова/Обухова.
Что происходит в Украине 7 марта
- Россия сейчас атакует в основном из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах. Так, например, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.
- Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины, назвал главные цели и какие сюрпризы ждут врага.
- Тем временем по данным британской разведки, Россия не достигла поставленных целей и "минимально" продвинулась по территории Украины за выходные. А в Пентагоне говорят, что Россия уже бросила против Украины 95% группировки вторжения.
- С начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери: только личного состава убито больше 11 тысяч, подбито и захвачено большое количество техники.
- Только за прошлую ночь ВСУ уничтожили больше 30 вертолетов оккупантов под Херсоном, а также "отжали" много боеприпасов и техники.