Над Киевской областью пролетели крылатые ракеты: видео

По словам очевидцев, ракеты летели в сторону Василькова или Обухова

Ракеты летают прямо над жилыми домами / Фото: Коллаж: Сегодня

В сети появились видео, на которых видно, что над населенными пунктами Киевской области летят крылатые ракеты.

Так, видео с одной ракетой опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. В подписи указано, что ракета летит над Белой Церковью.

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Еще одна запись опубликована в телеграм-канале "Инсайдер Украина". "Четвертая ракета пошла. Киевская область... Пятая п**дует", говорит человек, снимающий видео. Указано, что это происходит над Васильковом в сторону Чернигова.

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Еще на одном видео над Жуковцами говорится, что пролетело 6 ракет в сторону Василькова/Обухова.

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