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"Выгнать дух предшественников": Тищенко предложил освятить Верховную Раду

8 ноября, 19:16

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Священник должен улучшить карму зала заседания, считает нардеп

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко считает, что в Верховной Раде "напряженная атмосфера" и "плохая карма". По его словам, в парламенте из-за этого сложно работать. Об этом он заявил каналу "НАШ".

"За 30 лет там собралась плохая карма. Я даже сегодня предложил Разумкову привести в парламент православного батюшку, чтобы он окропил святой водой. Чтобы дух от наших редшественников куда-то ушел", – рассказал Тищенко.

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Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отругал нардепа Николая Тищенко.

Отметим, ранее Тищенко неоднократно попадал в курьезные ситуации в Раде. Например, на видео попало странное голосование Тищенко: он нажимал кнопку при выключенном дисплее системы "Рада" и только после завершения голосования вспомнил, что нужно вставить персональную карточку.

Особенно повеселило его нелепое объяснение "формулы Штайнмайера", а Украину он и вовсе сравнил с насосом.

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Николай Тищенко батюшка слуга народа
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