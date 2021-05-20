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  1. Последние новости Украины

Надоевшие дожди закончатся – в Украину ненадолго придет лето

20 мая, 14:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В ближайшие дни всю страну порадует солнечная погода, но потом вернутся грозы и порывистый ветер

Фото: REUTERS/Andrew Boyers

Фото: REUTERS/Andrew Boyers

Надоевшие украинцам холодные ливни и сильный ветер скоро закончатся – их начал вытеснять антициклон "Весна". Завтра, 21 мая, в большинстве областей страны обойдется без осадков. Локальные грозовые дожди могут пройти только на западе, в Винницкой и Одесской областях. 22 мая солнце будет светить уже по всей Украине, а погода станет летней.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Температура воздуха в пятницу, 21 мая, будет умеренной – днем 15-20 градусов тепла, на юго-востоке до 20-24 градусов. В Киеве пятница будет солнечной, без дождя. Ночью ожидается 10 градусов тепла, днем – 18-19 градусов.

Антициклон "Весна"

Антициклон "Весна"

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"Суббота подарит всем украинцам солнечную и сравнительно теплую погоду. А вот в воскресенье, 23 мая, на западе, севере и в центральной части Украины, кроме Днепропетровской области, очередной атмосферный фронт обусловит дожди с грозами и порывистый ветер. На юге и востоке воскресенье будет, как летом – солнце и 23-29 градусов", - рассказала синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно по Украине прошелся ураган, который уже натворил немало беды.

А во Львовской области из-за сильных ливней затопило город:

Видео: Сегодня

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