Наехал "Мустангом" и напал на водителя. Нардеп Юрченко устроил ДТП во Львове (видео)

По неподтвержденным данным, нарушитель был в состоянии наркотического опьянения

Александр Юрченко и его автомобиль / коллаж "Сегодня"

Народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве и ранее исключили из фракции "Слуги народа", совершил ДТП во Львове, а затем еще и напал на свидетеля, который снимал все на телефон.

Об этом сообщило местное издание Varta со ссылкой на пострадавшего водителя.

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Инцидент произошел на площади Мицкевича. По данным издания, нардеп, не убедившись в безопасности маневра, въехал своим Ford Mustang задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге.

После столкновения народный депутат напал на пострадавшего водителя, нанес ему телесные повреждения и отобрал смартфон. Отмечается, что в результате аварии повреждены и другие автомобили.

По данным издания, тест показал, что Юрченко был в наркотическом опьянении.

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О происшествии написал и нардеп Гео Лерос, он также опубликовал фото с результатами теста, якобы принадлежащими Юрченко, и отметил, что в его крови были остатки марихуаны и кокаина.

Напомним, в марте Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства, в котором нардеп Александр Юрченко подозревается в вымогательстве взятки, и открыло материалы дела, чтобы он с ними ознакомился. До этого в сентябре в НАБУ сообщили, что детективам удалось раскрыть целую коррупционную схему и преступную группировку с помощью тайного агента.

17 сентября 2020 года Юрченко сообщили о подозрении. Также Высший антикоррупционный суд принял решение наложить арест на имущество депутата. 21 сентября суд разрешил арестовать его, но уже 25-го он вышел из СИЗО.

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