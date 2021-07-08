Українська
$ 27,3
32,29
  1. Последние новости Украины

Наехал "Мустангом" и напал на водителя. Нардеп Юрченко устроил ДТП во Львове (видео)

8 июля 2021 22:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По неподтвержденным данным, нарушитель был в состоянии наркотического опьянения

Александр Юрченко и его автомобиль / коллаж "Сегодня"

Александр Юрченко и его автомобиль / коллаж "Сегодня"

Народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве и ранее исключили из фракции "Слуги народа", совершил ДТП во Львове, а затем еще и напал на свидетеля, который снимал все на телефон.

Об этом сообщило местное издание Varta со ссылкой на пострадавшего водителя.

Реклама

Инцидент произошел на площади Мицкевича. По данным издания, нардеп, не убедившись в безопасности маневра, въехал своим Ford Mustang задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге.

После столкновения народный депутат напал на пострадавшего водителя, нанес ему телесные повреждения и отобрал смартфон. Отмечается, что в результате аварии повреждены и другие автомобили.

По данным издания, тест показал, что Юрченко был в наркотическом опьянении.

Реклама

Не пропусти!
Судья обматерил итальянского футболиста, а теперь получил финал Евро-2020
Бьорну Куйперсу доверили финал Евро-2020

О происшествии написал и нардеп Гео Лерос, он также опубликовал фото с результатами теста, якобы принадлежащими Юрченко, и отметил, что в его крови были остатки марихуаны и кокаина.

Напомним, в марте Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства, в котором нардеп Александр Юрченко подозревается в вымогательстве взятки, и открыло материалы дела, чтобы он с ними ознакомился. До этого в сентябре в НАБУ сообщили, что детективам удалось раскрыть целую коррупционную схему и преступную группировку с помощью тайного агента.

17 сентября 2020 года Юрченко сообщили о подозрении. Также Высший антикоррупционный суд принял решение наложить арест на имущество депутата. 21 сентября суд разрешил арестовать его, но уже 25-го он вышел из СИЗО.

Реклама

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

Прибавки к пенсии за сверхнормативный стаж выросли – кто получит доплату
Прибавки к пенсии за сверхнормативный стаж выросли – кто получит доплатуЭкономика
Пенсионные фонды получат специальные лицензии для накопительной системы – Кабмин
Пенсионные фонды получат специальные лицензии для накопительной системы – КабминЭкономика
Кабмин повысил размер социальной помощи на детей (документ)
Кабмин повысил размер социальной помощи на детей (документ)Экономика
"Никто в Украине не ожидал такого": Венедиктова о Медведчуке, Януковиче и "вечной" проблемеВласть
Доплаты к пенсиям по инвалидности увеличились: сколько добавили с июля
Доплаты к пенсиям по инвалидности увеличились: сколько добавили с июляЭкономика
Суд рассматривает продление ареста Медведчука: онлайн-трансляция
Суд рассматривает продление ареста Медведчука: онлайн-трансляцияВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять