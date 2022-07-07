"Наелись дешевых херсонских овощей?" Крымчане в отчаянии из-за провала пляжного сезона

Пляжный сезон в оккупированном Крыму провален. В сети появились кадры некогда популярных пляжей в Крыму, которые сейчас стоят полупустыми.
В частности, пустуют пляжи Алупки, которая находится на южном берегу Крыма. Оккупанты выставили шезлонги, однако людей на них можно пересчитать по пальцам. Кадры с камер сегодня, 7 июля, опубликовал канал "Харьков 1654".
Нет людей и на пляжах в Гурзуфе, который также находится на ЮБК. Раньше узкая прибрежная полоса была переполнена отдыхающими, теперь же там почти не видно людей. Фото и видео опубликовал пользователь Twitter @torvi2502, который живет в Крыму.
"5 июля!!! Людей нет! Ещё раз: Пятое. Б**дь. Июля!!!! Ну что, наелись дешевых херсонских овощей??? Что зимой жрать будем???" — пишет пользователь.
5 !!! !— . (@torvi2502) July 5, 2022
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Отметим, что многие жители Крыма традиционно жили за счет курортного сезона, зарабатывая деньги на отдыхающих — предоставляя им жилье, питание, услуги. Но нет отдыхающих – не будет и денег, чтобы пережить зиму.
Пляжи в Украине
На украинских пляжах тоже не так много людей, как раньше — есть опасность натолкнуться на мину. Уже происходили несчастные случаи.
На одном из пляжей Одесской области мужская компания решила отдохнуть, несмотря на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль всего черноморского побережья и прибрежных вод. В результате один мужчина погиб, второй – получил ранение.
На черноморском пляже под Одессой 11 июня мужчина погиб, взорвавшись в море на мине. Трагедия произошла в курортном поселке Грибовка.
31 мая на побережье Одесской области вынесло морскую якорную мину.