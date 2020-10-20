Наев: ВСУ в полной боеготовности сбивать вражеские беспилотники (видео)

Украинские военные в полной боеготовности к сбиванию вражеских беспилотников, чтобы не допустить террористические атаки на важные объекты.

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Об этом заявил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Подразделения ВСУ, которые держат оборону на юге страны, отрабатывают обнаружение и уничтожение вражеских БПЛА, в том числе и малоразмерных целей с малой скоростью движения и низкой высотой полета.

По словам командующего Объединенными силами, это необходимо, в первую очередь, для защиты критических объектов военной и гражданской инфраструктуры.

"Время от визуального обнаружения вражеского беспилотника, определения параметров его движения к огневому поражению цели имеющимися средствами является минимальным. Это зависит и от условий, когда применение ракет противовоздушной обороны, при определенных обстоятельствах, нецелесообразно или невозможно. Украинские военнослужащие уверенно демонстрируют, что способны не допустить террористические атаки на важные объекты и находятся в полной боевой готовности сбивать вражеские БПЛА", – подчеркнул Сергей Наев.

Видео: facebook.com/JointForcesCommandAFU

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что Украина имеет доказательства использования Россией своих беспилотников на Донбассе.

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