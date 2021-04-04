Накануне локдауна украинцы штурмуют супермаркеты: как не поддаться панике

В Украине люди штурмуют супермаркеты накануне усиления карантина, причем ажиотаж подогревают и сами продавцы.

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Что побуждает людей сметать товары с полок и как не поддаться панике, рассказали новости "Сегодня".

В то же время есть и те, кто пытается не повторить прошлогодних ошибок. Киевлянка Светлана говорит, что перед локдауном пришла в супермаркет специально без пакетов и вспоминает, как прошлой весной с перепугу накупила слишком много.

"Закупали яйца, рис, сахар. Ну такое – первой необходимости. Потом доедали, роздавали родственникам. Дети приходили – мы уже насильно эти яйца отдавали – заберите", – говорит женщина.

И она не одна год назад испугалась, что магазины закроются. В начале марта 2020 люди по всей стране ринулись за продуктами.

Уловки продавцов

Продавцы подстроились под карантинные реалии и некоторые маркетологические трюки работают так, чтобы побудить покупателей брать больше.

"Перед локдауном продавцы выставляют товар на середину, так чтобы люди больше его видели, то есть могли больше купить ненужного товара", – рассказывает маркетолог Лидия Маркова.

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Играют на страхе и во время покупок онлайн. Причем это касается как заказа еды, так и одежды.

"Мы можем зайти на какие-то сайты или страницы и увидеть, что этот товар – скидка только два дня, и идут такие часики, таймер, где мы видим этот отсчет. Однако, когда мы зайдем через два дня, товар будет по той же цене", – объясняет маркетолог.

Отдельно подогревают ажиотаж на импортные продукты. Мол, из-за локдаун может нарушиться логистика и товары приедут позже. Впрочем, эксперты сомневаются, сработают ли эти трюки в этот раз, поскольку исследования показывают, что за время пандемии украинцы стали больше экономить – отказывают себе в отдыхе, новой одежде, обуви, экономят на продуктах и ​​развлечениях.

Советы психологов

Сметать товары с полок перед локдауном заставляет в частности страх, что позже товаров не будет вовсе. А еще акции, скидки и даже запах в магазине заставляют класть в корзину больше.

"Нами руководят сугубо инстинкты. Все. Завтра мне есть что есть, я должен выжить просто физиологически. Не в каких-то хороших условиях, ни с сохраненной психикой. Просто мое тело должно завтра остаться живым", – объясняет психолог Лилия Синопостил.

Если карантинная паника таки охватила, специалисты советуют оглянуться назад и вспомнить, что за все время пандемии проблем с поставками продуктов не было.

Снизить тревогу может также обычный список товаров, составленный заранее. Такой перечень убережет и от лишних покупок.

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Напомним, с понедельника, 5 апреля, Киевская область усиливает карантин из-за резкого роста новых случаев COVID-19.

Мы также писали, что в столице введен локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и местные власти внесли изменения в работу транспорта и различных учреждений.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы:

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