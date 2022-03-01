Нам надо стоять рядом: Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС

Европа приняла судьбоносное решение для Украины

Украина на пусти в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура вступления. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

"Исторический день! Сейчас в Европарламенте рассматривают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Ждем справедливого решения", – говорится в сообщении.

Принятию заявки Украины на вступление в Евросоюз предшествовало выступление президента Украины Владимира Зеленского в Европарламенте.

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"Заявка Украины на вступление – "легитимная, и мы должны рассмотреть ее серьезно в эти тяжелые времена". "Мы должны заангажировать Еврокомиссию, чтобы выработать решение", – сказал он.

Президент Владимир Зеленский, выступая перед Европарламентом по видеосвязи, сказал, что в данный момент Украина борется за выживание, – и это главная мотивация, – но и за то, чтобы быть равноправными членами Европы.

"С нами ЕС точно будет крепче. Без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу, что мы, как минимум, такие же, как и вы. Докажите, что вы с нами", – сказал он.

Украина и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжении России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.

"Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил он.

Принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу, заявил 28 февраля вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель. Однако отметим, это он сказал до того, как Украина направила заявку на членство.