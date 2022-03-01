"Нам сказали, что Зеленский уже объявил о капитуляции". СБУ показала допрос военного РФ (видео)

Российские военные уже получают информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский "подписал указ о капитуляции".
Об этом рассказал оккупант, попавший в плен, сообщает пресс-служба СБУ.
"Нам сказали, что Зеленский уже подписал указ о капитуляции. А теперь просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться", – сказал военный РФ во время допроса.
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До того, как сдаться силам ВСУ в Полтавской области, захватчик шел на Киев в составе колонны из 100 танков. Он объяснил, что россияне получили команду "показать мощь российской армии".
"Ну что ж, "мощь" разгромлена, колонна – разбита, а захватчик – в плену. Это показательная история для всех, кто придет с войной на нашу землю! Теперь механик-водитель танка "не поддерживает политику президента РФ", но уже поздно", – отметили в СБУ.
Российские военные бегут из Украины
В Сумской области, в селе Подлипное под Конотопом, российские военные сдались, бросив технику. В Сети появилось видео, как они идут колонной по селу.
Оккупанты бросили технику, потому что в ней закончилось горючее.
"Попасть под трибунал за дезертирство и отсидеть года три все же лучше, чем стать удобрением для украинской земли", – написал советник главы МВД Антон Геращенко.
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