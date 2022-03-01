"Нам сказали, что Зеленский уже объявил о капитуляции". СБУ показала допрос военного РФ (видео)

Захватчикам из России ставят задачу доехать до Киева и показать "мощь российской армии"

Российские военные сдаются в плен. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные уже получают информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский "подписал указ о капитуляции".

Об этом рассказал оккупант, попавший в плен, сообщает пресс-служба СБУ.

Реклама

"Нам сказали, что Зеленский уже подписал указ о капитуляции. А теперь просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться", – сказал военный РФ во время допроса.

До того, как сдаться силам ВСУ в Полтавской области, захватчик шел на Киев в составе колонны из 100 танков. Он объяснил, что россияне получили команду "показать мощь российской армии".

"Ну что ж, "мощь" разгромлена, колонна – разбита, а захватчик – в плену. Это показательная история для всех, кто придет с войной на нашу землю! Теперь механик-водитель танка "не поддерживает политику президента РФ", но уже поздно", – отметили в СБУ.

Реклама

Российские военные бегут из Украины

В Сумской области, в селе Подлипное под Конотопом, российские военные сдались, бросив технику. В Сети появилось видео, как они идут колонной по селу.

Оккупанты бросили технику, потому что в ней закончилось горючее.

Реклама

"Попасть под трибунал за дезертирство и отсидеть года три все же лучше, чем стать удобрением для украинской земли", – написал советник главы МВД Антон Геращенко.

Раньше мы писали: