Нам удалось достичь компромисса – Павелко о скандале с формой сборной Украины

Глава УАФ отметил, что вне футбола слоган "Героям слава" может как продаваться, так и использоваться

Дизайн формы украинской сборной вне Евро-2020 не изменился, однако, по форме для Чемпионата удалось достичь компромисса.

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Об этом заявил президент УАФ Андрей Павелко в эфире "Большой пятницы" на канале "Украина 24".

"Очень тяжело проходили переговоры, несколько раз заходили в очень жесткий угол, вплоть до того, что я передавал о том, что сегодня болельщики настроены говорить о том, что если не будет выполнена наша позиция, будет вплоть до снятия с чемпионата Европы", – сказал Павелко.

По его словам, в УЕФА настаивали, чтобы на футболках сборной Украины по футболу была заклеена надпись "Героям слава!".

"Уверен, что тот вариант, которого удалось достичь, будет лучшим и для футболистов, и для нас всех. Это будет новый дизайн внутренней стороны, который мы согласовали: он будет в виде нашего большого герба с трезубцем, а внизу будет надпись "Слава Украине". Это будет расположено поверх надписи "Героям слава". Получается, внутри Украины будет "Героям слава". Это будет только для игроков, только на время Евро", – отметил Павелко.

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Ранее Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием запретить форму сборной Украины. В России аргументировали свое недовольство тем, что футбол должен оставаться вне политики. А элементы на новой экипировке сборной Украины, по мнению российских функционеров, нарушают принципы УЕФА.

В свою очередь бывший наставник сборной Украины, а ныне глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич посоветовал этим "экспертам" заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и используя государственный гимн.