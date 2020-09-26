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"Намекает на осень": какая погода будет в воскресенье

26 сентября, 18:38

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

27 сентября ожидаются ливни и сильный ветер

В воскресенье, 27 сентября, в Украине ожидаются дожди, а кое-годе ливни с грозами и даже град.

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Об этом пишет в своем Facebook синоптик Наталка Диденко.

По словам специалиста, к Украине приближается циклон, а вместе с ним и значительные погодные изменения.

Ветер будет сильным и даже местами достигать штормовых значений.

На Западе температура воздуха опустится до +14...+18 градусов, на Севере и в Винницкой области – до +18...+22. На остальной территории Украины еще будет тепло – +22...+28.

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В Киеве ожидается дождь и сильный ветер. В течение дня температура будет максимум +19...+20.

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"Воскресенье намекает на осень", – подытоживает синоптик.

На картах Украинского гидрометцентра видно, что без осадков в воскресенье будет только Луганская область. На остальной территории – грозы и значительные дожди.

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Отметим, что резкие перепады могут стать причиной плохого самочувствия. Подробности в сюжете:

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похолодание ливни гроза штормовое предупреждение погода в Украине
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