"Намекает на осень": какая погода будет в воскресенье

В воскресенье, 27 сентября, в Украине ожидаются дожди, а кое-годе ливни с грозами и даже град.
Об этом пишет в своем Facebook синоптик Наталка Диденко.
По словам специалиста, к Украине приближается циклон, а вместе с ним и значительные погодные изменения.
Ветер будет сильным и даже местами достигать штормовых значений.
На Западе температура воздуха опустится до +14...+18 градусов, на Севере и в Винницкой области – до +18...+22. На остальной территории Украины еще будет тепло – +22...+28.
В Киеве ожидается дождь и сильный ветер. В течение дня температура будет максимум +19...+20.
"Воскресенье намекает на осень", – подытоживает синоптик.
На картах Украинского гидрометцентра видно, что без осадков в воскресенье будет только Луганская область. На остальной территории – грозы и значительные дожди.
Отметим, что резкие перепады могут стать причиной плохого самочувствия. Подробности в сюжете:
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