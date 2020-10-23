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Нападение на Анастасию Луговую: злоумышленника будут судить

23 октября, 15:05

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы

Мужчину, которого подозревают в нападении и попытке изнасилования Анастасии Луговой в поезде сообщением "Мариуполь – Киев", будут судить.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Киевская местная прокуратура № 9 уже направила обвинительный акт в Соломенский районный суд города Киева.

Злоумышленника подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) УК Украины, а также уголовного проступка по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины.

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Подозреваемый находится под стражей. За совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, 31 июля 2020 года в вагоне пассажирского поезда подозреваемый избил и пытался изнасиловать женщину в присутствии ее малолетнего сына. Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника и сообщить о происшествии.

Также известно, что подозреваемым является уроженец Запорожья , 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

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