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Нападение на Балуха: в каком состоянии активист

12 сентября, 14:51

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По словам врачей, ситуация находится под контролем

Крымский активист Владимир Балух, которого жестоко избили в столичном Гидропарке, все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом, со ссылкой на слова медиков, в своем Facebook сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

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"Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Надо время. Все, что нужно, есть. Под контролем", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", на активиста и бывшего политзаключенного напали в киевском Гидропарке. В полицию поступило сообщение от врача больницы скорой помощи, что у него находится избитый пациент – им оказался Балух. Стало известно, что помимо остальных ссадин у него сломана ключица и рука. Также у него пропал мобильный телефон и банковские карты. В свою очередь нардеп Николай Княжицкий сообщал со слов свидетелей инцидента, что причиной нападения на активиста стало замечание на украинском языке русскоговорящей компании.

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В полиции заявляли, что расследовать этот инцидент будут самые опытные следователи. Уже открыто уголовное производство по статье "Разбой".

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Киев состояние реанимация Балух нападение
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