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Нападение на пограничников: задержаны два сотрудника СБУ, оружие нашли в кукурузе

19 июля 2021 16:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В ГБР рассказали подробности, где и как сотрудники спецслужбы напали на пограничников-срочников

Сотрудников СБУ ждет наказание Коллаж "Сегодня"

Сотрудников СБУ ждет наказание Коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали двух сотрудников СБУ, которые 18 июля напали на пограничников. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи выяснили, что ночью с 17 на 18 июля младший сержант и солдат срочной службы погранвойск осуществляли дежурство на автомобиле близ села Рясне Сумского района. В 1:30 ночи подъехал другой автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам.

"Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и поехали в неизвестном направлении. Нападающими оказались сотрудники СБУ. Совместно с представителями Службы работники ГБР задержали двух сотрудников СБУ, третий – проходит как свидетель", – говорится в сообщении.

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Более того, нашлось и оружие – автоматы обнаружили в кукурузном поле, а магазины к ним – вблизи отделения инспекторов пограничной службы "Славгород" отдела пограничной службы "Краснополье".

В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений.

Читайте также подробней в нашем материале, как сотрудники СБУ избили пограничников на границе с РФ, и что говорили в Госпогранслужбе и Службе безопасности.

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