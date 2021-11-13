Нападение на журналистов "Схем": ​​Укрэксимбанк уволил двух сотрудников

По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов правоохранители начали уголовное производство

"Укрэксимбанк" уволил сотрудников / Фото: Коллаж: Сегодня

Укрэксимбанк уволил директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизоваи начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова буквально спустя сутки после их восстановления в должностях.

Об увольнении сообщает пресс-служба банка.

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На заседании члены набсовета констатировали, что своими действиями Тельбизов и Осипов доказали, что они не способны должным образом выполнять свои обязанности.

"12 ноября 2021 г. наблюдательный совет АО "Укрэксимбанк" на своем внеочередном заседании, изучив обстоятельства произошедшего 11 ноября 2021 года инцидента в головном офисе Банка с участием Тельбизова И.Г. и работников Департамента банковской безопасности Банка и ставшего предметом возмущения общественности, принял единодушное решение обратиться в Правление Банка для принятия мер по немедленному прекращению трудовых отношений Банка с Тельбизовым И.Г. и Осиповым О.Л.",- говорится в сообщении.

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Напомним, что 9 ноября в должностях восстановили директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. В приказе говорилось о завершении внутреннего расследования в банке.

"В соответствии с действующим трудовым и уголовно-процессуальным законодательством получение работником статуса подозреваемого/обвиняемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения их от работы или расторжения с ними трудовых отношений. Учитывая это, 9 ноября 2021 года начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов вернулись к исполнению своих служебных обязанностей", – говорилось в решении.

История нападения

В понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы "Схемы" во время интервью напал Мецгер из-за не понравившегося одного из их вопросов.

Сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Реклама

По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Позже Евгений Мецгер написал заявление о сложении своих полномочий, пока идет расследование. По заявлению журналистов уголовное дело по факту препятствования журналистской деятельности начали 4 октября.

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