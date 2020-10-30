НАПК вернуло доступ к декларациям чиновников

Теперь НАПК также сможет проводить специальные проверки

Нацагентство по предотвращению коррупции снова открыло доступ к единому реестру электронных деклараций.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от президента и правительства, несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины", – прокомментировал председатель НАПК Александр Новиков.

Распоряжение обеспечить открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестра деклараций принял Кабмин на внеочередном заседании.

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Теперь НАПК также сможет проводить специальные проверки и разблокирует назначение руководителей органов власти и местного самоуправления.

Напомним, вечером 28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций госслужащих в связи с решением Конституционного Суда.

К слову, президент Владимир Зеленский ранее пообещал, что, несмотря на решение Конституционного Суда, система электронного декларирования для чиновников будет работать.

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