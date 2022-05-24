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Нардеп Безуглая хочет дать право командирам ВСУ казнить дезертиров прямо на месте

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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24 мая, 08:43
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Авторы соответствующего документы – члены партии "Слуга народа"
Марьяна Безуглая придумала наказание за дезертирство. Фото: коллаж "Сегодня"
Марьяна Безуглая придумала наказание за дезертирство. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине предлагают разрешить командирам убивать военных в случае неподчинения, то есть – дезертиров. Авторы соответствующего документы – члены партии "Слуга народа". Среди них Марьяна Безуглая, Галина Третьякова, Георгий Мазурашу и другие.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

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Стоит отметить, что у командиров и сейчас есть право применять оружие против нарушителей устава, однако в действующей редакции закона есть уточнение — "не приводя к смерти военнослужащего". Из новой версии эту строку хотят убрать.

Примечательно, что скандальный законопроект уже прошел слушания в Комитете Рады. Его рекомендуют принять за основу и в целом. Однако есть нюанс: предлагается уточнить, что командир имеет право уничтожать дезертиров на месте только в том случае, если существует реальная угроза жизни этого командира или же другитм его подчиненным.

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Ранее мы писали:

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Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
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