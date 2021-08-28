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Нардеп сделала Ганапольскому замечание за высказывание "Путин – х**ло"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 августа, 00:14
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Во время телеэфира депутат от "Слуг народа" сделала замечание. Ей предложили делать такие замечания военнослужащим
Ведущий Ганапольский считает, что не ему должны делать замечания по нецензурному высказыванию в адрес Путина
Ведущий Ганапольский считает, что не ему должны делать замечания по нецензурному высказыванию в адрес Путина

Народного депутата от "Слуги народа" Ольгу Василевськую-Смаглюк смутило произнесенное во время телевизионного эфира известное в народе высказывание "Путин – х**ло". Соответствующее замечание она сделала во время прямого эфира ведущему ток-шоу на телеканале "Прямой" Матвею Ганапольскому.

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"Возможно, малолетние зрители смотрят вашу программу", – заметила нардеп.

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Ведущего такое замечание смутило: "Вы бы лучше говорили на реакцию властей, а не про то, что я сказал про президента России. Или сделали замечание воякам, которые шли по улице, где было много детей, и пели песню про Путина, который есть вот этим вот".

Напомним, что известное в народе высказывание часто выкрикивают во время футбольных матчей фанаты украинских клубов.

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