Нардеп Шевченко спел на сцене Славянского базара и поблагодарил Лукашенко (видео)

Шевченко и Петраш спели лирическую песню "Четыре времени года"

Нардеп подарил одному из исполнителей приз "зрительских симпатий" от украинского народа / Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Украины Евгений Шевченко на Славянском базаре в белорусском Витебске спел дуэтом с украинским композитором Николо Петрашом.

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Видео Шевченко обнародовал на своей странице в Facebook.

Шевченко и Петраш спели лирическую песню "Четыре времени года". После выступления он поблагодарил белорусского диктатора Александра Лукашенко. А потом нардеп подарил одному из исполнителей приз "зрительских симпатий" от украинского народа.

"Я хочу искренне поблагодарить моего друга, президента Александра Лукашенко, организаторов этого прекрасного праздника и весь белорусский народ за то, что вы настоящие и честные. И за то, что вы продолжаете эту традицию. Славянский базар – это место, где наши народы объединены общим: песня, музыка, общая культура", – заявил он.

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Отметим, что музыкальный фестиваль "Славянский базар" в 2021 году проходит в белорусском Витебске. В этом году исполняется 30 лет фестивалю. Ранее в нем участвовали так же исполнители из Украины.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Евгений Шевченко, которого исключили из фракции "Слуга народа", заявил, что прочитал статью Путина и она ему понравилась. По его словам, это "очень сильная смысловая статья со стороны Кремля".

Напомним, ранее Шевченко оскандалился и поздравил непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости.

Также депутат заявил, что будет собирать вокруг себя силовой блок из бывших "беркутовцев".