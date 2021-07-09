Нардеп Юрченко был под наркотиками во время ДТП – экспертиза

Юрченко совершил ДТП в центре Львова. Фото: коллаж "Сегодня"

Медики подтвердили, что народный депутат Александр Юрченко, который накануне совершил ДТП во Львове, был в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщил нардеп Гео Лерос на своей странице в Facebook.

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Он опубликовал протокол патрульной полиции, который составили на экс-члена фракции "Слуга народа". Также Лерос обнародовал выводы медосмотра, который подтвердил, что 32-летний нардеп находился в состоянии наркотического опьянения во время совершения ДТП.

Протокол патрульной полиции. Фото: facebook.com/leros.geo

"Вот протокол нардепа Юрченко и заключение лаборатории, что еще раз подтверждают, что народный избранник от "Слуги народа" был в состоянии наркотического опьянения", – отметил Лерос.

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Выводы медэкспертизы. Фото: facebook.com/leros.geo

По его словам, Юрченко пытается открыть уголовное дело на львовянина, в авто которого он въехал.

Напомним, инцидент произошел 8 июля на площади Мицкевича. По данным СМИ, нардеп, не убедившись в безопасности маневра, въехал своим Ford Mustang задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге.

После столкновения народный депутат напал на пострадавшего водителя, нанес ему телесные повреждения и отобрал смартфон. Отмечается, что в результате аварии повреждены и другие автомобили.

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Кроме того, в марте Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства, в котором нардеп Александр Юрченко подозревается в вымогательстве взятки. До этого в сентябре в НАБУ сообщили, что детективам удалось раскрыть целую коррупционную схему и преступную группировку с помощью тайного агента.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности