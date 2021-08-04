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Нардеп Юрченко просит суд не признавать его "наркотическое опьянение"

4 августа 2021 13:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Юристы нардепа утверждают, что быстрый тест на наркотики, который сделал Юрченко, не сертифицирован и якобы не пригоден по срокам

Юрченко через суд доказывает, что не был пьян. Фото: коллаж "Сегодня"

Юрченко через суд доказывает, что не был пьян. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Александр Юрченко пытается через суд доказать, что во время ДТП во Львове он был трезв. Его адвокаты заявляют, что быстрый тест на наркотики, который делал их подзащитный, якобы не является точным.

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Защита парламентария требует признать заключение врачей о состоянии наркотического опьянения недействительным, сообщает ТСН.

Нардеп добавляет — сразу после составления на него протокола, получил отрицательный тест во львовской клинике. Однако предоставлять его журналистам до решению суда отказывается.

"У меня 5 результатов различных клиник, у меня есть решение, исследования полиграфа о том, что я не употреблял никаких наркотиков. Я уверен, что суд на следующем заседании вынесет законное решение", — сказал Юрченко.

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Что известно о ДТП с участием нардепа

Инцидент произошел 8 июля на площади Мицкевича. По данным СМИ, нардеп, не убедившись в безопасности маневра, въехал своим Ford Mustang задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге.

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После столкновения народный депутат напал на пострадавшего водителя, нанес ему телесные повреждения и отобрал смартфон. Отмечается, что в результате аварии повреждены и другие автомобили.

Оказалось, что нардеп Юрченко был под наркотиками во время ДТП – это подтвердила экспертиза. Он отрицал выводы врачей и отказался подписывать протокол.

Тем временем сам Юрченко оправдался за ДТП. Он утверждает, что наркотики не принимал, и даже сдал несколько тестов в киевских клиниках.

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Юрченко возвращается в Киев со Львова на своем "Мустанге":

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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