Народное оружие против оккупанта – рецепт "Коктейля Молотова"

Украинцам, на которых в ночь на 24 февраля вероломно напали войска Российской Федерации, ничего другого не остается, как защищать свои семьи, свои дома и свою Родину всеми подручными средствами. "Военные обращаются к гражданам: каждая бутылка зажигательной смеси с крыши на вражеский танк, каждый выстрел из охотничьего оружия по авто оккупанту резко снижает наступательные аппетиты захватчиков, отдает значительное преимущество силам обороны в отпоре вооруженной агрессии", – было сказано в одном из обращений Минобороны Украины.
Еще с момента Революции Достоинства зажигательная смесь "Коктейль Молотова" оказалась самым эффективным средством для простых людей. Его можно изготовить в домашних условиях. Для этого необходимо:
- стеклянная бутылка желательно из-под шампанского, виски или вина;
- любой бензин в пропорции 2/3;
- машинное масло в пропорции 1/3;
- тряпка из хлопка.
Среди эффективных добавок:
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- измельченный пенопласт;
- мелкие гвозди.
Бутылка заполняется коктейлем всего на 2/3, чтобы оставить место для испарений. Она плотно затыкается тряпкой, которая выполняет роль фитиля и , которую в момент атаки нужно будет поджечь. Перед поджиганием необходимо обязательно проверить, что фитиль плотно "сидит" в бутылке, чтобы тряпка не вылетела в момент броска.
Обстановка
- По данным военного штаба Сумской ОГА, в Ахтырке Сумской области 25 февраля российские оккупанты начали стрельбу из крупнокалиберных артиллерийских установок. Под обстрел попал садик.
- Под Винницей украинские военные сбили российскую крылатую ракету. Кроме того, в Сумах сами местные жители задержали оккупанта. На вопросы, зачем он в Украине, отвечает путано.
- В Киеве в микрорайоне Оболонь была слышна стрельба. Пользователи соцсетей опубликовали видео. На другом конце столицы (Дарницкий район) весь день были слышны взрывы.
- Оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части под Калиновкой, в результате чего ранения получили три человека.
- По последним данным Минобороны, самая большая опасность сейчас наблюдается на северо-западе от Киева, в направлении Дымер – Иванков, где продолжаются бои у населенных пунктов Гостомель, Ворзель, Буча.