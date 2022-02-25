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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Народное оружие против оккупанта – рецепт "Коктейля Молотова"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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25 февраля, 14:14
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Украинцы готовятся защищать свою страну
Украинские бабушки готовы к обороне / Коллаж "Сегодня"
Украинские бабушки готовы к обороне / Коллаж "Сегодня"

Украинцам, на которых в ночь на 24 февраля вероломно напали войска Российской Федерации, ничего другого не остается, как защищать свои семьи, свои дома и свою Родину всеми подручными средствами. "Военные обращаются к гражданам: каждая бутылка зажигательной смеси с крыши на вражеский танк, каждый выстрел из охотничьего оружия по авто оккупанту резко снижает наступательные аппетиты захватчиков, отдает значительное преимущество силам обороны в отпоре вооруженной агрессии", – было сказано в одном из обращений Минобороны Украины.

Еще с момента Революции Достоинства зажигательная смесь "Коктейль Молотова" оказалась самым эффективным средством для простых людей. Его можно изготовить в домашних условиях. Для этого необходимо:

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  • стеклянная бутылка желательно из-под шампанского, виски или вина;
  • любой бензин в пропорции 2/3;
  • машинное масло в пропорции 1/3;
  • тряпка из хлопка.

Среди эффективных добавок:

  • измельченный пенопласт;
  • мелкие гвозди.

Бутылка заполняется коктейлем всего на 2/3, чтобы оставить место для испарений. Она плотно затыкается тряпкой, которая выполняет роль фитиля и , которую в момент атаки нужно будет поджечь. Перед поджиганием необходимо обязательно проверить, что фитиль плотно "сидит" в бутылке, чтобы тряпка не вылетела в момент броска.

Обстановка

  • По данным военного штаба Сумской ОГА, в Ахтырке Сумской области 25 февраля российские оккупанты начали стрельбу из крупнокалиберных артиллерийских установок. Под обстрел попал садик.
  • Под Винницей украинские военные сбили российскую крылатую ракету. Кроме того, в Сумах сами местные жители задержали оккупанта. На вопросы, зачем он в Украине, отвечает путано.
  • В Киеве в микрорайоне Оболонь была слышна стрельба. Пользователи соцсетей опубликовали видео. На другом конце столицы (Дарницкий район) весь день были слышны взрывы.
  • Оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части под Калиновкой, в результате чего ранения получили три человека.
  • По последним данным Минобороны, самая большая опасность сейчас наблюдается на северо-западе от Киева, в направлении Дымер – Иванков, где продолжаются бои у населенных пунктов Гостомель, Ворзель, Буча.

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