Народный синоптик порадовал неожиданным прогнозом погоды на Новый год-2022

К концу декабря ожидается настоящая зима с морозами и снегопадами, говорит Леонид Горбань

Пока украинцы перелопачивают десятки специализированных сайтов с прогнозами о том, когда ждать снегопадов и морозов в начале 2021-го, самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода к окончанию года.

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По его словам, погода в начале декабря-2021 будет суровой и морозной, с ледяными дождями. Во второй декаде месяца непогода сменится на небольшой снег. А к концу декабря ожидается настоящая зима, с морозами и снегопадами. Так что снег на Новый год мы увидим, но только через 12 месяцев, в преддверии 2022 года, дал неожиданный прогноз народный синоптик.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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Сюжет Ирины Каминской Видео: Сегодня

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