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Народный синоптик рассказал, каким будет март и когда из Украины уйдут холода

24 февраля, 18:27

Александр Панченко , Игорь Тимофеев

Весна окажется поздней и короткой, говорит Леонид Горбань

Народный синоптик Леонид Горбань, который в своих расчетах использует старинную методику – Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположение планет Солнечной системы, – рассчитал, какой будет весна 2021 года.

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В целом, по его расчетам, весна окажется поздней и короткой. В марте она порой будет похожей на теплую зиму, а в мае – на нежаркое комфортное лето.

По его словам, март начнется снегом, дождями и морозами, но холода уйдут уже 5-6 марта, осадки прекратятся, днем температура поднимется выше ноля. По-настоящему весенняя погода продержится с 10 по 15-16 марта, затем снова вернется зима.

В конце второй трети возможен снег с дождем и ночными морозами до -3 градусов. Лишь последняя 10-дневка марта окажется теплой, ближе к апрелю "запахнет весной" по-настоящему.

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Больше предсказаний народного синоптика читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Эксклюзивный прогноз погоды на весну: а весны-то почти не будет".

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О том, какой будет погода в этом году, читайте в статье "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

А тем временем напомним, что в Украине объявлен "желтый" уровень погодной опасности:

Видео: Сегодня

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потепление синоптики прогноз погоды март Леонид Горбань

Источник: Сегодня

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