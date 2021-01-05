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Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине летом

5 января, 10:08

Александр Панченко , Игорь Тимофеев

"Макушка лета" ожидается жаркой, но с частыми дождями, говорит Леонид Горбань

Погода в начале июня-2021 будет теплой, в первой декаде начнутся частые дожди, сопровождаемые жарой. Об этом самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

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Эксперт по вопросам погоды, который более 30 лет составляет подробные прогнозы по старинной методике – используя т.наз Брюсов календарь, учитывающий расположение планет Солнечной системы – говорит, что середина месяца будет теплой, комфортной, без осадков, окончание месяца – теплым и "мокрым".

Читайте также: Будет аномально тепло: что принесет в Украину природный феномен Ла-Нинья

Июль, который в народе называют "макушкой лета", ожидается жарким, но с частыми дождями, грозами, которые смягчат сильную жару. Пик зноя придется на середину месяца. Первая половина августа буде знойной, засушливой, во второй половине ожидается ослабление жары, небольшие дожди, к концу месяца – похолодание.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, народный синоптик рассказал, когда ждать снегопадов и морозов в Украине.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

Ранее мы рассказывали, что в Украину под Новый год пришла "весна".

Видео: Сегодня

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погода потепление лето жара зной синоптик Леонид Горбань

Источник: Сегодня

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