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Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине весной

4 января, 15:43

Александр Панченко , Игорь Тимофеев

Ближе к апрелю "запахнет весной" по-настоящему, говорит Леонид Горбань

Погода в начале марта-2021 будет морозной, снежной и дождливой, а уже во второй декаде вроде бы придет весна. Об этом самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

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Эксперт по вопросам погоды, который более 30 лет составляет подробные прогнозы по старинной методике – используя т.наз Брюсов календарь, учитывающий расположение планет Солнечной системы – говорит, что затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом, и лишь ближе к апрелю "запахнет весной" по-настоящему.

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Настоящее тепло придет лишь в 20-х числах апреля, но, как и в конце марта, оно будет недолгим. Снова зарядят дожди и похолодает. Первая половина мая теплая и с дождями, во второй половине две недели жары и сухо, к концу месяца прохладнее, дожди.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, народный синоптик рассказал,когда ждать снегопадов и морозов в Украине.

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Народный синоптик рассказал, когда ждать снегопадов и морозов в Украине
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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

Ранее мы писали, что в Украину под Новый год пришла "весна".

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похолодание потепление жара весна синоптик снег с дождем погода в Украине Леонид Горбань

Источник: Сегодня

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