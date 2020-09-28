Народный синоптик рассказал, когда украинцам ждать первый снег и мороз

В первую неделю октября будет даже до +20, а потом погода ухудшится

Октябрь в Украине будет достаточно холодным, а в конце месяца украинцев ждет ночной мороз и мокрый снег. Народный синоптик Леонид Горбань отметил, что в течение месяца будут и теплые денечки. Об этом идет речь в нашем материале "Запасов тепла хватит ненадолго: какой будет погода в октябре".

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По расчетам синоптика, октябрь начнется "по-сентябрьски", с бабьего лета. Его не испортят даже небольшие дожди, которые 3-4 октября возможны в отдельных областях, прежде всего на западе Украины. Но уже 4-го потеплеет до 16-18 градусов днем, это на 8-10 градусов выше, чем в последние дни сентября, на юге даже выше, до +20.

Запасов тепла хватит ненадолго, до 10 октября, и на Покров (14 октября) станет совсем прохладно, днем ниже 10 градусов тепла. На праздник возможны сильные дожди, местами до 7 мм осадков. Дожди за 3-4 дня постепенно ослабеют, но и температура понизится до среднесуточной в пределах 3-5 градусов тепла. То есть ночью при прояснениях возможны даже заморозки, прежде всего в северных регионах.

Конец октября ожидается почти зимним: с 26-27 октября температура снизится до нуля. Дожди принесут нам холод, а 29-31 октября ожидаются даже ночные морозы до -3-5 градусов. В отдельных регионах, прежде всего на севере и востоке страны, возможны дожди со снегом и небольшой мокрый снег.

"В конце октября могут быть заморозки, но в начале месяца после небольших дождей ждем 10 дней нежаркой, но сухой и приятной погоды", – рассказал Леонид Горбань.

Как сообщали новости "Сегодня", на выходных в Украине в некоторых областях бушевала непогода. Вечером 26 сентября сильный ливень накрыл Ивано-Франковск. Спасатели 15 раз выезжали на вызовы. Из подтопленных участков они отбуксировали семь машин, в которых находились 10 человек.

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На следующий день под Херсоном пронесся ураган. На перекрестках и под мостами образовались "озера", а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.

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