Народный синоптик рассказал, когда украинцам ждать заморозков и снега

В Украину уже вернулись дожди и похолодание, а со второй половины месяца стоит ожидать заморозков. Первый снег прогнозируется на конец октября.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".
Он отметил, что в этом месяце уже не стоит ждать тепла: разве что на юге еще будет периодически до +18, а в других регионах еще холоднее.
Синоптик отметил, что 17-18 октября ночью украинцев ожидают первые заморозки до -1 градуса, а дальше погода будет только ухудшаться.
"После этого дневная температура упадет до 11-12 градусов, а в конце октября ночью снова приморозит до -4 градусов. В этот период также ожидается дождь с мокрым снегом", – рассказал Горбань.
Как мы уже писали, на днях в Ивано-Франковской области бушевала непогода. Из-за ливня затопило жилые дома, а ветер срывал крыши. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.
В Украине таки наступила настоящая осень – прошли сильные дожди и похолодало. В октябре будут температурные качели, но под конец месяца нас ждет снег и морозные ночи. Сайт "Сегодня" узнавал у синоптиков, какой будет погода в октябре.
Смотрите также видео торнадо у берегов поселка Утес под Алуштой:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк