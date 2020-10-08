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Народный синоптик рассказал, когда украинцам ждать заморозков и снега

8 октября, 10:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бабье лето отступает и в Украине наступает настоящая осень

В Украину уже вернулись дожди и похолодание, а со второй половины месяца стоит ожидать заморозков. Первый снег прогнозируется на конец октября.

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Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".

Он отметил, что в этом месяце уже не стоит ждать тепла: разве что на юге еще будет периодически до +18, а в других регионах еще холоднее.

Синоптик отметил, что 17-18 октября ночью украинцев ожидают первые заморозки до -1 градуса, а дальше погода будет только ухудшаться.

"После этого дневная температура упадет до 11-12 градусов, а в конце октября ночью снова приморозит до -4 градусов. В этот период также ожидается дождь с мокрым снегом", – рассказал Горбань.

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Как мы уже писали, на днях в Ивано-Франковской области бушевала непогода. Из-за ливня затопило жилые дома, а ветер срывал крыши. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

В Украине таки наступила настоящая осень – прошли сильные дожди и похолодало. В октябре будут температурные качели, но под конец месяца нас ждет снег и морозные ночи. Сайт "Сегодня" узнавал у синоптиков, какой будет погода в октябре.

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