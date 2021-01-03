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Народный синоптик рассказал, когда ждать снегопадов и морозов в Украине

3 января, 10:39

Александр Панченко , Сергей Мартынец

Несмотря на грядущие морозы, будут и теплые деньки

До конца зимы в Украине следует ожидать всего – снегопадов и дождей, а сильные морозы и оттепели будут периодически сменять друг друга. Об этом идет речь в нашем материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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Самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказал, что январь ожидается контрастный по температуре. Первая половина месяца теплая, со снего-дождями, вторая – морозная с частыми снегопадами.

По его словам, морозы и снегопады перейдут на февраль. Во второй его декаде ожидается частая смена оттепелей и холодов, но без осадков. Третья декада теплая, со снегом и дождями.

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Как сообщали новости "Сегодня", 2021 год в Украине будет аномально теплым, а все из-за природного явления в Атлантике под названием Ла-Нинья. В этом году оттуда в Украину будет заносить больше осадков и бурь.

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зима Мороз снег синоптик Леонид Горбань

Источник: Сегодня

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