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Нарушают Конституцию? Действительно ли полиция имеет право проверять COVID-сертификаты

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
25 ноября, 14:26
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Полиция проводит проверки COVID-сертификатов в соответствии с распоряжением Кабинета министров
Антивакцинаторы и противники проверок сертификатов критикуют полицию и обвиняют в нарушении Конституции.
Антивакцинаторы и противники проверок сертификатов критикуют полицию и обвиняют в нарушении Конституции. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине действуют жесткие карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. При этом для вакцинированных украинцев правила карантина ослаблены – им разрешено посещать ТРЦ, кинотеатры, ездить на поездах и в маршрутках.

Однако для этого нужно предъявлять сертификат о вакцинации. В Сети активно обсуждают, кто имеет право проводить такие проверки и не требуют ли случайно у украинцев раскрывать "тайну о состоянии здоровья".

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Сайт "Сегодня" решил разобраться.

Аргументы полиции

Правоохранители объясняют – карантинные рейды и выборочные проверки COVID-документов осуществляют на основании соответствующего постановления Кабинета министров. Они убеждают, все действия – конституционны.

Статья 117 Конституции. Кабинет Министров Украины в пределах своей компетенции издает постановления, которые обязательны к исполнению.

В ходе проверок полицейские выполняют требования законов Украины "О защите населения от инфекционных болезней", "О Национальной полиции", а также постановления Кабмина №1236. В частности, в Украине за нарушение правил карантина предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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Глава Нацполиции Игорь Клименко уверяет: проверки соблюдения правил карантина и COVID-документации осуществляются законным способом.

Аргументы антивакцинаторов и противников проверок

Они утверждают, что постановление Кабмина, разрешившее полиции проводить проверки, нарушает конституционные права и свободы человека. Антивакцинаторы опираются на:

Статья 60 Конституции Украины. Никто не обязан выполнять явно преступные предписания или приказы.

Далее украинцам советуют в общении с правоохранителями опираться на Закон Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении", предусматривающий право на "тайну о состоянии здоровья".

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Статья 39-1. Право на тайну о состоянии здоровья

Пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

Запрещается требовать и предоставлять по месту работы или обучения информацию о диагнозе и методах лечения пациента.

Практически то же предусмотрено статьей 286 Гражданского кодекса Украины. Также полиция обвиняется в превышении служебных полномочий.

Аргументы юристов

А вот юристы утверждают, что не только полиция, но и юридические лица имеют право спросить у вас о наличии сертификата о вакцинации от коронавируса.

Аналитическая платформа VoxCheck опубликовала комментарий юриста Дмитрия Ткаченко, который согласился с тем, что полиция наделена полномочиями проверять COVID-сертификаты, однако способ, которым полиции эти полномочия предоставлены, не соответствует закону. По его мнению, эти полномочия полиции должны быть отражены в отдельном законе, а не в постановлении Кабмина.

При этом, по его словам, сотрудник учреждения как представитель юридического лица тоже может проверять сертификат, если данное заведение планирует работать без применения карантинных ограничений.

Информация о состоянии здоровья действительно относится к конфиденциальной информации. Однако в законе "Об информации" говорится о запрете сбора, хранения, использования и распространения конфиденциальной информации без согласия человека. В случае же COVID-сертификата говорится о предъявлении документа и подтверждении его действия с согласия лица.

"Украинское законодательство не содержит четкого определения врачебной тайны, это позволяет толковать ее очень обще. Сертификат вакцинации не несет врачебной или медицинской тайны, а является документом, подтверждающим определенный факт, то есть факт вакцинации", – объясняет Дмитрий Ткаченко.

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