"Нас ждет тяжелая зима": эксперт оценил введение карантина выходного дня

Политолог Владимир Фесенко считает правильным введение карантина выходного дня, поскольку другого выхода не было – полный локдаун страна не выдержит.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Думаю, что другого выхода на сегодняшний день просто нет. Это максимально возможный компромисс между интересами эпидемиологической и экономической безопасности. Тотальный и многомесячный локдаун – это экономическое самоубийство", – отметил он.

Фесенко считает, что не вводить никаких карантинных ограничений – это коллапс медицинской системы, на порядок больше заболевших, большинству из которых просто не смогут оказать никакой медицинской, и десятки тысяч умерших.

"Надо выбирать. У нас еще относительно мягкие ограничения по сравнению со многими другими европейскими странами. Тем, у кого есть выбор по характеру работы, надо самоизолироваться по максимуму, не дожидаясь ограничений от государства. Нас ждет тяжелая зима. И это надо воспринимать как неизбежность. Придется адаптироваться к этой ситуации", – подчеркнул эксперт.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" – вся Украина будет "оранжевой", то есть везде будут действовать ограничения, которые определялись для "оранжевой зоны". Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

Но главное новшество от правительства – введение карантина выходного дня с 14 ноября. Новые жесткие ограничения коснутся только субботы и воскресенья, почти все будет закрыто, однако общественный транспорт будет ходить в обычном режиме. Как будет работать жесткий карантин на выходных.

Но не все в Украине воспринимают решение правительства. Смотрите в сюжете, как отреагировали мэры городов:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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