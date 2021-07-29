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Наша гордость! Зеленский поздравил Романчука с "бронзой" на Олимпиаде

29 июля 2021 9:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Романчук завоевал четвертую бронзовую медаль для Украины

Владимир Зеленский и Михаил Романчук. Коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский и Михаил Романчук. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского пловца Михаила Романчука, который занял третье место на Олимпиаде-2020 в Токио на дистанции 800 метров вольным стилем. Он принес Украине четвертую бронзовую медаль.

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Свое поздравление глава страны опубликовал на странице в Instagram.

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"Четвертая медаль Украины на Олимпийских играх в Токио! Пловец Михаил Романчук получает "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем. Наши спортсмены – наша гордость!", – написал Зеленский.

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Публикация Зеленского. Скриншот

Напомним, после олимпийского рекорда в полуфинале украинские болельщики ждали "золота", но не организаторы. Спортсмен объяснил, почему финал для него был тяжелым.

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Также в материале "Сегодня" смотрите фото, как награждали Романчука.

Все подробности в спецтеме Олимпиада-2020

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