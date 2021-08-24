"Наша сила – в том, что мы одна Страна". Ринат Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости

Основатель и акционер СКМ на 30-летие независимости Украины пожелал всем мира и процветания и выразил уверенность, что у страны еще будет много поводов для гордости

Ринат Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости

Украинцы прошли много испытаний, которые помогли понять, что их сила – в единстве, и каждый в нашей стране делает свой вклад в благополучие, уверен основатель и акционер СКМ Ринат Ахметов. Он поздравил сограждан с Днем Независимости, отметив, что "нас и наших детей ждет еще много поводов для гордости страной".

"Пройдя не одно испытание, мы поняли главное: наша сила – в том, что мы одна Страна. Страна, в которой каждый делает свой вклад в общее благополучие", – заявил Ахметов.

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Он отметил, что украинцы справлялись и справляются с непростыми обстоятельствами благодаря героизму каждого и выразил благодарность:

медикам, ведущим борьбу за жизнь;

учителям, растящим в новом поколении тягу к знаниям;

работникам промышленности, сохраняющим и поддерживающим стабильность экономики Украины;

тем, кто защищает нашу страну;

тем, кто работает в поле и под землей, море и на суше, в научных институтах и детских садах.

"Я желаю всем нам долгих мирных лет и процветания. Уверен, нас и наших детей ждет еще много поводов для гордости нашей страной. С праздником, дорогие друзья! С Днем Независимости Украины!" – отметил основатель СКМ.

Напомним, накануне 30-й годовщины Дня Независимости Украины украинские и американские сотрудники посольства США в Киеве спели поздравительную песню.

Мы также писали, что ко Дню Государственного флага и Дня Независимости Украины из международного аэропорта "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) по всему миру разлетелись пять тысяч украинских флагов.