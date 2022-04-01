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Наша задача помочь Украине выиграть войну, – Ахметов

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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1 апреля, 10:59
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Бизнесмен уверен в победе Украины над врагом
Россия не хочет видеть Украину независимой, но все украинское общество объединилось ради подебы в войне
Россия не хочет видеть Украину независимой, но все украинское общество объединилось ради подебы в войне / Фото: Коллаж: Сегодня

Задача бизнеса – помочь Украине выиграть войну, которую развязала Россия, и сохранить независимое и европейское государство.

Об этом в комментарии американскому изданию Bloomberg заявил бизнесмен Ринат Ахметов.

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"Все наши усилия сосредоточены на единственном, что сейчас имеет значение – помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания" , – подчеркнул бизнесмен.

По словам Ахметова, при таких условиях нет и не может быть никаких разногласий между украинскими властями и украинским бизнесом.

"Наша общая цель – свободная, независимая, соборная, демократическая и европейская Украина ", – отметил Ахметов.

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Как сообщалось, с начала войны предприятия Ахметова начали оказывать материальную и техническую поддержку вооруженным силам и силам территориальной обороны для защиты суверенитета Украины.

Также его бизнес вместе с благотворительным фондом развернули программы гуманитарной помощи пострадавшим от войны мирным гражданам.

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