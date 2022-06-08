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Нашли оккупанта в обнимку с бойлером. Защитник рассказал о жестоких боях под Киевом (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 июня, 08:34
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Оператор ССО сказал, что ситуация менялась и нужно было действовать уже и сейчас
Украинский защитник подтвердил мародерство российской армии. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинский защитник подтвердил мародерство российской армии. Фото: коллаж "Сегодня"

В начале вторжения РФ ожесточенная борьба за столицу развернулась в небольшом поселке Мощун Бучанского района Киевской области. Там украинские защитники наносили постоянные удары по врагу. В это время российская армия пыталась уничтожить наших военных с пулеметов и автоматов.

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВСУ.

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"Безумное сопротивление врагу, ожесточенные бои и крепкая поддержка побратимов из разных подразделений. Такими оператор ССО Украины запомнил события, развернувшиеся в конце февраля – начале марта неподалеку от Киева. В начале вторжения ожесточенная борьба за столицу развернулась в небольшом поселке Мощун. Там операторы ССО наносили постоянные удары по врагу", – рассказали в командовании.

По словам оператора ССО, ситуация менялась и нужно было действовать уже и сейчас. Наши защитники имели контакт с группой СПП и в результате ее уничтожили. Кроме того, понтонную переправу уничтожали несколько раз с помощью артиллерии.

"Нас посыпали с пулеметов и автоматов… Однажды мы нашли российского солдата, который лежал в обнимку с бойлером", – говорит оператор ССО.

Военные преступления российских оккупантов под Киевом

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты нанесли огромный ущерб Буче. Так, прямые и косвенные потери в городе составляют 449 миллионов долларов. Это и те, которые задокументированы 10 мая в рамках проекта "Россия заплатит". Такую сумму назвали специалисты Минэкономики и KSE.

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Сбили 5 самолетов врага… Подполковник Вячеслав Ерко – командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Одним из первых вступил в воздушное сражение с российскими войсками. В этом бою было сбито 5 вражеских самолетов. Ерко пришлось катапультироваться из горящей авиамашины, но россияне повредили его парашют – летчик погиб. Ему было 36. Герой Украины. Посмертно.

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