Насколько "Омикрон" опаснее "Дельта" и поражает ли он привитых: отвечаем на главные вопросы

По состоянию на 10 декабря, штамм "Омикрон" в Украине не выявлен

На исследование «Омикрона» необходимо несколько недель / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока мир захватывает новый штамм коронавируса "Омикрон", мы узнали насколько он опасен, есть ли Украине и как его обнаружить. Все подробности корреспонденту "Сегодня" рассказали медики соответствующего профиля.

Есть ли опасный штамм в Украине

"Пока что, по состоянию на 10 декабря, штамм "Омикрон" в Украине не выявлен. Речь идет о том, что лабораторно не выявлен этот штамм", – сообщили нам медики.

Как обнаружить "Омикрон"

При этом медики уточнили, что несмотря на множество тревожных слухов о, якобы, отсутствии нужных тестов, ситуация не плачевна.

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"Сам факт того, что человек заболел COVID-19 – это можно определить с помощью ПЦР-теста. У нас в стране есть специальные тест-системы, выявляющие штамм Delta. Эти системы используются в комплексе с обычным ПЦР-тестом. Если же во время теста не выявится, что это Delta, то образец отправляется на полногеномное секвенирование. На базе Центра общественного здоровья есть секвенатор, который позволяет проводить такое исследование. Это аппарат, который раскладывает вирус на геном и выявляет мутации", – сообщили нам медики.

Насколько "Омикрон" опаснее

Также, по словам специалистов, пока рано говорить о том, насколько "Омикрон" опаснее штамма Delta:

"Нужно дождаться того, пока ВОЗ выступит с рекомендациями. На исследование "Омикрона" необходимо несколько недель. Пока рано говорить и о том, поражает ли этот штамм вакцинированных, более или менее агрессивный".

Симптомы заражения "Омикроном"

Врач из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм, Анжелика Кутзи одной из первых рассказала о симптомах заражения "Омикроном":

пациенты жаловались на сильную усталость;

у шестилетнего больного зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру;

у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По ее словам, новый штамм больше всего поражает молодых людей. "Омикрон" может стать опаснее "Дельты". Также неясно, защитит ли от COVID-19, вызванного этим штаммом, имеющаяся в мире и Украине вакцина.

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