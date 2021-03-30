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Настоящая весна: какой будет погода в первые дни апреля

30 марта, 16:52

Александр Панченко , Юлия Ляхова

В Украине ожидается потепление

В апреле погода в Украине будет теплой и без значительных колебаний температуры, осадков будет немного.

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Как показывают погодные сайты, небольшие дожди, в зависимости от региона, возможны в период с 1 по 7 апреля, с 15-го по 19-е и с 26-го по 29-е.

Первые пять дней месяца на севере и востоке Украины температура днем будет на 5-7 градусов теплее, чем в западных, центральных и южных регионах.

Однако ближе к Благовещению (7 апреля) температура днем будет достигать 11-12 градусов тепла, ночью +4-5 градусов на севере и +7-8 градусов на юге. Ожидается, что во второй половине месяца потеплеет еще на 3-5 градусов, как днем, так и ночью.

В тренде
Потеплеет почти до +20: какой будет погода в последний день марта

На Благовещение ожидается переменная облачность c небольшими осадками – на западе Украины. В центре страны осадков не ожидается. В остальных регионах в этот праздник будет пасмурно, но сухо.

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К слову, некоторые города Украины уже начинают отключать отопление. Хотя эти планы может нарушить погода – после нескольких дней тепла снова немного похолодает.

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