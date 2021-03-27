Настоящая весна: какой будет погода в Украине 28 марта

В воскресенье, 28 марта, в Украине будет теплый и весенний день, однако в некоторых областях прогнозируют дожди.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В субботу на территории Украины прогнозируют +18 градусов, свежее и с незначительными осадками будет на Левобережье. А в воскресенье, 28 марта, синоптики прогнозируют +10 +15 градусов, но на западе страны снизится температура до +6 +9 градусов.

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На западе, севере, в Винницкой и Одесской областях будут падать дожди, на остальной территории страны будет преимущественно сухо.

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В Киеве прогнозируют дождь, будет тепло – температура воздуха до +13 градусов.

По словам Диденко, в начале недели в стране немного похолодает, но ненадолго.

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Ранее мы сообщали, что в Украине 27 марта будет по-весеннему теплым и солнечным днем. По всей стране без осадков.

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