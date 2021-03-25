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Настоящая весна придет ближе к Пасхе: синоптики дали прогноз на апрель

25 марта, 10:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ближайшее потепление придет в конце марта, но продержится недолго

Метели и холод – так началась весна для украинцев. Воздух немного прогревается днем, но ночью все еще морозно. Синоптики рассказали, когда ждать настоящего тепла и какую погоду прогнозируют на Пасху.

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В ближайшие сутки по Украине промчатся сильные ветра – до 50 км в час, а на юге и востоке ждем обильные осадки. А конкретно о погоде в апреле узнавала у синоптиков кореспондент "Сегодня" Ирина Ухина.

"На юго-востоке страны будут активные процессы благодаря тому, что там атмосферный фронт еще будет находиться. Будут осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица", – рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталия Голеня.

Однако уже через несколько дней начнет теплеть – температура поднимется до 8-12 градусов. Не обойдется без температурных качелей.

"1-2 апреля еще продержится теплая погода. В дальнейшем можно ожидать снова волну прохлады, и опять же температурный фон может снизиться на 2-3, а то и 5 градусов. И затем вновь нарастание тепла уже где-то к 7-8 апреля", – сказала она.

Видео: Сегодня

Известный народный синоптик Леонид Горбань говорит, что такие волны тепла и холода будут меняться каждую неделю вплоть до самой Пасхи.

"К 20-21 апреля температура поднимется до 17-19 градусов. И последняя семидневка апреля – вновь похолодание. Ну это тоже закономерно. Это же Вербная неделя, она всегда прохладная, ветряная и, как правило, с дождями. Пасха-то у нас 2 мая. Значит, никогда тепло до Пасхи не бывает", – сказал он.

На Пасху, по последним прогнозам, ожидают от 19 до 21 градуса тепла. А с середины мая – резкое потепление и даже жара.

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Тем временем в ООН рассказали, как погода и воздух влияют на COVID-19. Коронавирус дольше сохраняет жизнеспособность при низких температурах, но отказываться от масок при потеплении не стоит, поскольку динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами.

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погода синоптики прогноз погоды апрель Голеня Леонид Горбань

Источник: Сегодня

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