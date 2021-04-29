Настоящее лето придет уже в мае: когда ждать 30-градусную жару

Но перед тем, как придет летнее тепло, украинцев ждут даже ночные заморозки – народный синоптик уточнил прогноз

Погода в мае отметится температурными качелями, но к концу месяца наступит настоящее лето – ожидается жара выше 30 градусов тепла. Об этом рассказал сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань.

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По его расчетам, начало мая теплом не порадует, хотя зябнуть, как в конце апреля, не будем. И если первомайские шашлыки удастся поджарить при хорошей погоде, то Пасху будем праздновать на севере и в центре Украины под дождем.

А потом начнутся температурные скачки с переходом в жару.

"Далее наступит краткий период потепления до 20-23 градусов днем, который 6-8 числа сменится сильным холодным ливнем с кратким снижением температуры до 10-12 градусов днем. В северных и восточных регионах в эти даты не исключены даже ночные заморозки, там температура опустится до 0 градусов. Но уже к 10 мая стремительно потеплеет, и начнется настоящее лето, а в 20-х числах мая жара будет зашкаливать выше 30 градусов", – рассказал Горбань.

Синоптик отметил, что в середине месяца жару смягчат майские грозовые дожди, но ближе к концу второй декады от зноя спастись будет сложно. В третьей декаде из-за двух периодов кратких, но обильных ливней, установится комфортная погода – днем 25-27 градусов тепла.

К концу весны жара спадет до комфортных 20-22 градусов.

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