Настоящий патриот: в Сети выразили соболезнования из-за смерти Владимира Яворивского

Украинские политики вспоминают знакомство с общественным деятелем и писателем и совместную работу – называют борцом за независимость Украины

В Сети выражают соболезнования касательно смерти украинского писателя и политика Владимира Яворивского, который умер 16 апреля, на 79 году жизни.

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Об этом они пишут в соцсетях.

"Дочь Леся около полуночи так и написала мне два слова: "Папа ушел". Другого слова она не смогла сказать. Не могу и я. Володя, ты ушел. Я уже не смогу тебя обнять. С невыразимой болью обнимаю твоих родных", – написал украинский писатель Василий Шкляр.

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"Мне выпала честь знать Владимира Александровича, работать с ним в парламенте. Он был искренним украинцем, который приложил много усилий для укрепления нашей Независимости", – написал в свою очередь премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк.

"Комитет гуманитарной и информационной политики сочувствует по поводу смерти Владимира Яворивского. Владимир Александрович Яворивский – писатель и политический деятель, один из борцов за независимость Украины", – сообщает пресс-служба.

"Его имя навсегда останется в ряду тех, кто выводил молодое государство на путь в будущее, помогал делать важные шаги, эмоционально переживал успехи и неудачи. Его оценки и симпатии вызывали дискуссии, но в глазах всех украинцев он был неизменным в своем патриотизме, вере в украинский свободу и демократию", – выразил соболезнования пятый президент Украины Петр Порошенко.

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"Ушел из жизни наш добрый друг Владимир Яворивский... Невероятно грустно. Невероятно. Мы вместе прошли большую часть политической жизни. Плечо к плечу, сердце к сердцу. Всегда гордилась таким коллегой. Искренний, горячий, мудрый. Мастер слова. Настоящий патриот, для которого Украина всегда была превыше всего, как бы банально не звучали в данный момент эти слова", – почтила память политика лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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Напомним, что в 2012 году сайт "Сегодня" побывал в гостях у политика и писателя .

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