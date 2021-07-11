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Наступает рекордная жара: советы медиков, как легче переносить зной

11 июля 2021 12:00

Светлана Москаленко , Дарья Мельник

Выходить из дому в такую погоду не рекомендуется

Летняя жара. Коллаж Сегодня

Летняя жара. Коллаж Сегодня

В Украине наступила жара, которую принес антициклон Cornelieke, и медики рекомендуют при таких высоких температурах как можно реже выходить из дому. Об этом сообщали новости "Сегодня".

Если же оставаться дома невозможно, то доктора дают несколько советов, как легче переносить жару:

  • одевайтесь так, чтобы как можно большая часть тела была закрыта;
  • одежда должна быть свободного покроя и из легких тканей;
  • любые активности, например занятия спортом или прогулки, лучше устраивать утром;
  • пить нужно столько, сколько требует организм;
  • отдавать предпочтение легкой пище и постным блюдам.
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От жары нам страдать всю следующую неделю. И только 18-19 июля может стать немного свежее. Сначала – только на западе. Подробности на видео:

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Ранее мы рассказывали, какой будет погода на весь июль – синоптики обещают тропическую жару, то есть сильную влажность и высокие температуры.

Через 10 дней нас ждет третий удар стихии. Начнется он с сильнейших ливней, за два дня, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков, но без ураганов и градобоя. Буря возможна спустя три дня, с 25 по 27 июля.

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