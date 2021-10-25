Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Наступают холода: прогноз погоды в Украине на 26 октября

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
25 октября, 16:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этот день погода будет солнечной и без осадков
Погода в Украине на 26 октября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 26 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 26 октября, в Украине будетпо большей части солнечно, а погода еще порадует последними теплыми деньками.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Запад

На западе днем еще будет тепло. Температура поднимется до 10-14 градусов выше нуля. Погода будет солнечной.

Ночью температура воздуха опустится до 0 и -6. Осадков в этот день синоптики не обещают.

Восток

В этой части Украины завтра также будет солнечно, а столбики термометров поднимутся до 7-11 градусов тепла. Погода будет безветренной.

Реклама

Ночью будут морозы. Температура воздуха от -1 до -7 градусов. Осадков также быть не должно.

Север

Столбики термометров будут колебаться от 8 до 10 градусов тепла. Ветра не будет, а небо до конца вечера останется ясным.

Ночью температура опустится до 4 градусов мороза. Осадков синоптики не обещают.

Реклама

Юг

Днем температура воздуха максимально будет 11 градусов тепла. Из-за облаков выглянет солнце, а осадков не будет.

Ночью температура воздуха станет холоднее. Столбики термометров покажут от +5 до -2 градусов.

Центр

В центральных регионах максимальная температура днем будет также 11 градусов тепла. Небо останется ясным до конца дня.

Ночью температура воздуха будет от 0 до -6. Синоптики осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды в Украине на 26 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 26 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины

Полтавский телеканал достаточно оригинальнорешил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.

Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Дневник независимости 🇺🇦

25 октября 1991. Работники социально-культурных организаций и учреждений ожидают повышения зарплат

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

139 345

заболело за неделю в Украине

+47%

Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3739

Евро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять