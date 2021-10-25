Наступают холода: прогноз погоды в Украине на 26 октября

В этот день погода будет солнечной и без осадков

Погода в Украине на 26 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 26 октября, в Украине будетпо большей части солнечно, а погода еще порадует последними теплыми деньками.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Запад

На западе днем еще будет тепло. Температура поднимется до 10-14 градусов выше нуля. Погода будет солнечной.

Ночью температура воздуха опустится до 0 и -6. Осадков в этот день синоптики не обещают.

Восток

В этой части Украины завтра также будет солнечно, а столбики термометров поднимутся до 7-11 градусов тепла. Погода будет безветренной.

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Ночью будут морозы. Температура воздуха от -1 до -7 градусов. Осадков также быть не должно.

Север

Столбики термометров будут колебаться от 8 до 10 градусов тепла. Ветра не будет, а небо до конца вечера останется ясным.

Ночью температура опустится до 4 градусов мороза. Осадков синоптики не обещают.

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Юг

Днем температура воздуха максимально будет 11 градусов тепла. Из-за облаков выглянет солнце, а осадков не будет.

Ночью температура воздуха станет холоднее. Столбики термометров покажут от +5 до -2 градусов.

Центр

В центральных регионах максимальная температура днем будет также 11 градусов тепла. Небо останется ясным до конца дня.

Ночью температура воздуха будет от 0 до -6. Синоптики осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды в Украине на 26 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины

Полтавский телеканал достаточно оригинальнорешил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.

Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.

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