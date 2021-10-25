Наступают холода: прогноз погоды в Украине на 26 октября

Завтра, 26 октября, в Украине будетпо большей части солнечно, а погода еще порадует последними теплыми деньками.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Запад
На западе днем еще будет тепло. Температура поднимется до 10-14 градусов выше нуля. Погода будет солнечной.
Ночью температура воздуха опустится до 0 и -6. Осадков в этот день синоптики не обещают.
Восток
В этой части Украины завтра также будет солнечно, а столбики термометров поднимутся до 7-11 градусов тепла. Погода будет безветренной.
Ночью будут морозы. Температура воздуха от -1 до -7 градусов. Осадков также быть не должно.
Север
Столбики термометров будут колебаться от 8 до 10 градусов тепла. Ветра не будет, а небо до конца вечера останется ясным.
Ночью температура опустится до 4 градусов мороза. Осадков синоптики не обещают.
Юг
Днем температура воздуха максимально будет 11 градусов тепла. Из-за облаков выглянет солнце, а осадков не будет.
Ночью температура воздуха станет холоднее. Столбики термометров покажут от +5 до -2 градусов.
Центр
В центральных регионах максимальная температура днем будет также 11 градусов тепла. Небо останется ясным до конца дня.
Ночью температура воздуха будет от 0 до -6. Синоптики осадков не прогнозируют.
В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины
Полтавский телеканал достаточно оригинальнорешил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.
Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.
Ранее мы писали:
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.
- Юг Украины может превратиться в пустыню. Все это из-за уменьшения плодородного украинского чернозема.