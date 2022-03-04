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В ближайшие дни ожидается ухудшения ситуации — Столтенберг высказался об Украине

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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4 марта, 16:15
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В НАТО называют агрессию РФ самой плохой за десятилетие
Столтенберг высказался о ситуации в Украине / Коллаж "Сегодня"
Столтенберг высказался о ситуации в Украине / Коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в ближайшие дни ситуация в Украине ухудшится. Об этом он сказал на брифинге после внеочередной встречи глав МИД стран НАТО, Швеции, Финляндии и Евросоюза.

Генсек Альянса также заявил, что российское вторжение в Украину — самая плохая агрессия в Европе за десятилетие. В своей речи упомянул про обстрелы школ, больниц и других гражданских объектов армией российских агрессоров. А еще — сделал акцент на вооруженный налет на Запорожскую АЭС.

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"Будущие дни, похоже, станут еще хуже, с большим количеством смертей, страданий и разрушений, так как российские войска используют более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране", — сказал Столтенберг.

Украина просит НАТО закрыть воздушное пространство

Ранее президент Украины обращался к НАТО, чтобы над страной закрыли небо. Организация не спешит принимать решение о защите воздушного пространства — боится, что применение этой системы ПРО для защиты Украины приведет к прямому военному конфликту с Россией.

Тем не менее, представители Альянса пообещали обсудить, как реагировать на вторжение РФ.

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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

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Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
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